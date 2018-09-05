Курскую чиновницу оштрафовали за служебный подлог

СЕГОДНЯ 19:54 2018-09-05T19:55:12+03:00

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5 декабря 2017 года чиновница, исполняющая обязанности главы Малогнеушевского сельсовета Рыльского района, внесла заведомо ложные сведения в протокол об административном правонарушении в отношении местной жительницы. Женщина якобы нарушала спокойствие граждан в ночное время. Селянку признали виновной в правонарушении и назначили штраф в размере 500 рублей.

Рыльский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области собрал достаточно доказательств для вынесение чиновнице обвинительного приговора. Суд признал ее виновной в служебном подлоге и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.