6 сентября в Курске отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 19:33 2018-09-05T19:33:32+03:00

Отключения ожидаются во всех трех округах

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6 сентября, в четверг в связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ с 8.00 до 21.00 часа будет прекращена подача холодной воды:

- в микрорайоны «Волокно» и «Аккумулятор» с прилегающими улицами частного сектора, на ул. Широкую, ул. Ольховские с прилегающими улицами;

- на ул.Союзную, № 67-73; ул.Республиканскую, № 52-60; ул.1-я и 2-я Агрегатные с прилегающими, ул.Сиреневую, ул.2-ю Вишневую и 1-ю и 2-ю Щигровскую с прилегающими; м-н «Спутник»;

- пр.Клыкова, пр.Плевицкой, ул.Бойцов 9 Дивизии, 185-199, ул.Энгельса (от № 89 и выше), Песковские, Шоссейные пер., Литовская (от ул.Энгельса до ул. Кольцова) с прилегающими улицами,жилые дома индивидуальной застройки по пр.Дружбы, улицам Фетовская, Есенинская, Лермонтовская, Поэтическая, Боровых, Крутой Лог, Просторная, Каштановые и Вольные пер.

В микрорайоне КЗТЗ, Северо-Западном жилом районе и на ул.50 лет Октября с прилегающими будет снижено давление в сети водопровода.

— Сделайте необходимый запас воды, - обращается к жителям «Курскводоканал».