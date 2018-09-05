2018-09-05T19:18:41+03:00
Происшествия

В центре Курска нашли артснаряд

Боеприпас обнаружили на Рябиновой
Яна ШЕЛЕСТ
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Боеприпасы вывезли на полигон для уничтоженияБоеприпасы вывезли на полигон для уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны на улице Рябиновой в Курске поступил в «Службу спасения» 5 сентября, сообщает ГУ МЧС по Курской области.

На место ЧП приехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 88 мм.

Также сегодня в Поныровском районе была обнаружена противопехотная мина ПОМЗ-2. Все боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

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