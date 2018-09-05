В Курске на проспекте Клыкова загорелась квартира

СЕГОДНЯ 18:40 2018-09-05T18:43:42+03:00

Спасатели вывели из подъезда пять человек

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5 сентября примерно в 17:30 на проспекте Клыкова в многоэтажном доме на 11 этаже загорелась квартира. На место пожара оперативно приехали спасатели. У горящего дома собралась толпа зевак. Очевидцы сообщали, что промчалось пять пожарных машин и «скорая».

Пожарные оперативно справились с огнем. Звено газодымозащитной службы вывело из горящего дома пять человек. Многие жильцы успели покинуть квартиры самостоятельно. При пожаре никто не пострадал. Вышерасположенные балконы сильно закоптились.

Предположительно, причиной пожара послужил брошенный сверху окурок, который занесло на балкон ветром.

Фото: «Автокадр»