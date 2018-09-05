В Курске сбили троих пешеходов

СЕГОДНЯ 18:09 2018-09-05T18:09:07+03:00

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4 сентября примерно в 8:35 43-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал по проспекту Клыкова в сторону проспекта Плевицкой. Напротив дома № 79 он сбил 21-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Парня с ранениями доставили в больницу скорой медицинской помощи.

4 сентября в 11:05 45-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» ехал по двору дома № 13 по Промышленному переулку и наехал на 66-летнюю женщину.

В этот же день в 20:55 65-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал со стороны улицы 1-ой Кожевенной в сторону улицы Сумской. Напротив дома № 3 по улице Литовской он наехал на 49-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пешеход получил травмы и был доставлен в городскую клиническую больницу № 4.

Все водители были трезвы, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.