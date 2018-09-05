За курение оштрафовали больше тысячи курян

СЕГОДНЯ 17:13 2018-09-05T17:14:03+03:00

На вокзалах и в других общественных местах курить запрещается Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Каждый день в полицию поступают заявления от курян, которые страдают от курящих в местах общего пользования соседей. Курильщики не реагируют на замечания, поэтому граждане вынуждены обращаться в органы.

В 2017 году по статье о нарушении запрета курения табака были оштрафованы 1553 курянина. За восемь месяцев 2018 года на курящих нарушителей закона составили уже 1050 протоколов.

УМВД по Курской области напоминает, что курить строго запрещается не только в подъездах и лифтах домов, а также на вокзалах, территориях учреждений здравоохранения и образования, в местах отдыха детей и на детских площадках.

Нарушителям закона грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Сотрудники курской полиции просят граждан сообщать о фактах курения в запрещенных местах. Все нарушители будут привлечены к ответственности.