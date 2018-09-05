2018-09-05T14:01:55+03:00
Политика

Курские школы через суд обязали установить систему оповещения о ЧС

Также им запретили нанимать охрану без специальной подготовки
Светлана ВОЛКОВА
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Нарушения обнаружили прокурорыНарушения обнаружили прокурорыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Железногорская межрайонная прокуратура провела проверку безопасности в образовательных организациях.

Выяснилось, что охраняют школы в Железногорске днем вахтеры и администраторы из штата школ, а в ночное время – сторожа, у которых нет специальных навыков, они не проходили подготовку, также у них нет спецсредств.

Кроме того проверка показала, что в школах установлены только пожарные сигнализации. Систем оповещения в случае возникновении других чрезвычайных ситуаций нет.

Железногорский межрайонный прокурор направил в суд исковые заявления, в которых потребовал обязать администрацию Железногорска и руководство образовательных организаций обеспечить школы охраной, а также оборудовать автономной системой оповещения.

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