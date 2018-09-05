2018-09-05T13:54:52+03:00
Происшествия

Курское агропредприятие хранило опасные вещества рядом с домами

Селитра могла воспламениться
Ольга ДАНИЛОВА
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Главного агронома оштрафовалиГлавного агронома оштрафовалиФото: Из архива КП.
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Прокуратура Поныровского района провела проверку исполнения законодательства при обращении с пестицидами и агрохимикатами.

Выяснилось, что на территории ООО «Курск Агро» - филиал Поныровское агрообъединение под открытым небом хранятся агрохимикаты, в том числе, аммиачной селитры, всего около 360 тонн.

Селитра - вещество, усиливающее горение, находилась в непосредственной близости от жилых домов и в 300 метрах от железнодорожных путей участка «Курск-Малоархангельск», где идет интенсивное движение пассажирских и грузовых составов.

По результатам проверки прокурор района завел против главного агронома сельхозпредприятия дело об административном правонарушении по ст.8.3 КоАП РФ. Руководителю этой организации прокурор внес представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения и не допускать их впредь.

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