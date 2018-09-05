2018-09-05T13:50:14+03:00
Происшествия

Курянин получил срок за сопротивление полиции

Стражи порядка заподозрили, что мужчина прячем в багажнике авто человека
Ольга ДАНИЛОВА
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Ленинский районный суд Курска вынес приговор 28-летнему жителю областного центра.

21 декабря инспекторы дорожно-патрульной службы получили ориентировку на розыск автомобиля «Porsche Cayenne» и его владельца. Основанием для розыска стало сообщение несовершеннолетней, которая видела, как в багажник этого автомобиля двое неизвестных затолкали мужчину.

Приехав по указанному адресу, полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль и рядом с ним молодого человека. Выяснив, что объявленное в розыск авто принадлежит ему, инспектор потребовал оставаться на месте и дождаться прибытия следственно-оперативной группы. Однако мужчина проигнорировал эти требования, направившись к дому. Сотрудник полиции преградил ему путь и повторил свои требования. Тогда курянин оттолкнул от себя полицейского и ударил его кулаком в челюсть.

Суд дал курянину два года колонии общего режима.

Кстати, при осмотре в салоне автомобиля и в багажном отделении полицейские никого не нашли.

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