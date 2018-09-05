2018-09-05T13:30:42+03:00
Происшествия

В Курской области разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

Мужчина объявлен в розыск
Яна ШЕЛЕСТ
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Конфиденциальность и вознаграждение гарантируютсяКонфиденциальность и вознаграждение гарантируютсяФото: из архива «КП»
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Полиция за совершение особо тяжкого преступления в городе Железногорске разыскивает 36-летнего Перминова Дмитрия Викторовича, сообщает УМВД по Курской области.

Мужчине на вид 35 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза темные, большие.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Дмитрия Перминова, сообщить об этом в полицию по телефонам: 02, с мобильного 102 или номеру 36-82-83. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

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