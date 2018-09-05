Только 8% курян не платят за капремонт

СЕГОДНЯ 12:47 2018-09-05T12:47:54+03:00

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На сегодняшний день из 193 многоквартирных домов, по которым были заключены договоры на проведение капремонта, приняты 227 видов работ по 145 многоквартирным домам. На объектах освоено порядка 300 млн рублей. По состоянию на 31 августа объявлены конкурсы на выполнение капремонта общего имущества еще 102 многоквартирных домов на сумму 270 млн рублей, сообщили в Фонде капремонта Курской области.

Что касается вопроса оплаты капремонта, то, к примеру, за июль 2018 года собственникам направлены квитанции на общую сумму 82,1 млн рублей. Оплачено - 75,6 млн рублей, то есть собираемость составила 92%.

В целом по области за последнее время задолженность по взносам удалось сократить на 17 миллионов рублей. За 7 месяцев 2018 года было начислено 592 млн рублей, оплачено 609 млн рублей. Процент собираемости превысил 102 %.

С начала 2018 года в судебные инстанции направлено 7877 заявлений на общую сумму более 77 млн рублей. В службу судебных приставов передано на взыскание 4949 судебных приказов на сумму 47,24 млн рублей.