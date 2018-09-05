2018-09-05T12:15:36+03:00
Деловой Курск

Курский Росреестр проводит "горячие линии"

По телефону можно узнать все о кадастровом учете
Светлана ВОЛКОВА
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По телефону можно проконсультироваться по вопросам кадастрового учетаПо телефону можно проконсультироваться по вопросам кадастрового учетаФото: Из архива КП.
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Ежемесячно каждую первую и третью среду месяца с 10.00 до 13.00 в Управлении Росреестра по Курской области проводятся «горячие» телефонные линии.

Заявители могут задать вопросы не только по порядку регистрации прав на недвижимое имущество, но и касающиеся осуществления государственного кадастрового учета, а также предоставления государственных услуг Росреестра в электронном виде.

В сентябре 2018 года «горячие» линии будут работать:

в центральном аппарате 5 сентября по номеру 52-92-75 (отдел организации, мониторинга и контроля); 19 сентября по номеру 52-98-04 (отдел регистрации прав, арестов, запретов и предоставления информации о зарегистрированных правах на объекты недвижимости);

в территориальных отделах Управления Росреестра по Курской области:

Межмуниципальный отдел по Беловскому, Большесолдатскому и Суджанскому районам – (47143) 2-28-92;

Межмуниципальный отдел по Глушковскому, Кореневскому и Рыльскому районам – (47147) 2-32-16;

Межмуниципальный отдел по Дмитриевскому, Железногорскому и Хомутовскому районам – (47148) 2-59-35;

Межмуниципальный отдел по Золотухинскому и Поныровскому районам – (47135) 2-10-52;

Межмуниципальный отдел по Курскому, Октябрьскому и Фатежскому районам – 51-16-44;

Межмуниципальный отдел по Курчатовскому, Конышевскому и Льговскому районам – (47131) 4-07-24;

Межмуниципальный отдел по Советскому, Черемисиновскому и Щигровскому районам – (47158) 2-11-10;

Касторенский межмуниципальный отдел – (47157) 2-11-09;

Обоянский межмуниципальный отдел – (47141) 2-21-79.

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