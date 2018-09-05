Курянка стала жертвой мошенников, сообщив реквизиты своей карты

СЕГОДНЯ 11:59 2018-09-05T11:59:52+03:00

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Одним из самых распространенных способов мошенничества с банковскими картами является рассылка СМС-сообщений от лица банка с уведомлением о блокировке карты. Как правило, такое сообщение не обращается конкретно к держателю карты по фамилии, имени и отчеству и содержит призыв позвонить по определенному номеру для того, чтобы отменить блокировку.

Жертвой такого мошенничества стала 30-летняя жительница Курска. Женщина перезвонила по указанному в сообщении номеру, желая предотвратить блокировку карты. В телефонном разговоре лже-«сотрудник банка» пояснил: чтобы совершить операцию, ему нужны реквизиты кредитки. После того, как девушка опрометчиво сообщила номер карты и свой трехзначный CVV-код, ее заверили, что блокировка будет снята через 10 минут, а проверить работоспособность можно будет у ближайшего банкомата. Курянка поняла, что стала жертвой мошенников, когда выяснилось, что с карты списаны все средства.

Иногда злоумышленники сообщают о блокировке не пытаясь получить информацию о реквизитах карт. Они добиваются того, чтобы владелец набрал их номер, звонки на который оплачиваются по отдельному тарифу. Чтобы заработать им достаточно просто потянуть время, чтобы списать с номера абонента как можно больше средств.

Главное в такой ситуации – сохранять спокойствие и не выходить на связь с отправителем СМС по телефону, указанному в сообщении. Необходимо связаться с представителем своего банка (его номер указан на карте) для подтверждения статуса карты и сообщения о попытке мошенничества.

Кроме этого о произошедшем необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы. Если мошенников найдут и признают виновными в суде, они будут обязаны возместить ущерб, советуют в полиции.