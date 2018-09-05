Под Курском столкнулись «Шкода» и «Газель»

СЕГОДНЯ 11:54 2018-09-05T11:54:22+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие в поселке Подлесном под Курском произошло 5 сентября примерно в половине седьмого утра.

24-летняя девушка-водитель автомобиля «Шкода Октавия» ехала в сторону Воронежа. За постом ГИБДД она столкнулась с грузовой «Газелью». По предварительной информации, девушка не предоставила преимущество грузовику, который двигался по главной дороге.

На место ДТП приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 5 города Курска, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Девушку-водителя «Шкоды» с травмами доставили в больницу. В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники.