Сбербанк составил финансовый портрет российского старшеклассника

СЕГОДНЯ 11:19 2018-09-05T11:20:03+03:00

Выяснилось, что подростки используют карты для оплаты товаров и услуг чаще, чем остальные клиенты Сбербанка

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Банковскими картами владеет 40% подростков в возрасте от 14 до 17 лет, это 2,3 млн. несовершеннолетних. Их траты по картам — это примерно 0,8% всех денежных расходов населения России.

Особенность финансового поведения молодежи — активность в цифровых каналах. Аудитория пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» 14–17 лет за год увеличилась на 85%.

По крупным статьям расходы юношей и девушек похожи. Различия проявляются в более узких сегментах. Юноши активно покупают гаджеты (4,13 % от всех трат) и спортивные товары (2,5%). Девушки заметно больше тратят на уход за собой и книги (3,14 % и 1,54%). На онлайн-игры тоже значительно больше тратят парни.

- Нам важно, чтобы молодежь выбирала Сбербанк и доверяла ему, - говорит директор дивизиона «Особенные решения» ПАО Сбербанк Александра Алтухова. - Поэтому мы общаемся с подростками на понятном для них языке. Примером такого взаимодействия является канал чат-бот Сберкот, который «живет» в самой популярной социальной сети (ВКонтакте). Этот бот в доступной форме обучает финансовой грамотности, рассказывает полезные лайфхаки и дарит подарки.

Автор фото: Анатолий Жданов, из архива "КП"

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