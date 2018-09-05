Курских ракетчиков подняли по тревоге

СЕГОДНЯ 10:36 2018-09-05T10:40:54+03:00

В учениях принимают участие 200 военнослужащих и 25 единиц техники

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4 сентября вечером в Курской области по тревоге подняли расчеты ракетных войск и артиллерии, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Тактический ракетный комплекс «Точка-У» совершил стокилометровый комбинированный марш в район выполнения учебно-боевых задач.

Расчеты отработали перегрузку ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковую установку. Развернули технику из походного положения в боевое. Военнослужащие выполнили учебные ракетные пуски по заданным целям.

Ракетчики ЗВО также отработают практические действия по охране и обороне на марше, в районе боевого применения. В учениях участвуют более 200 военнослужащих и более 25 военной и специальной техники.