2018-09-05T10:05:56+03:00
Звезды

В Курске пройдет очередной этап «Летнего парка чтения»

Тематическая программа «Город Курск на книжных страницах» состоится в парке Героев Гражданской войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Приглашаются все желающиеПриглашаются все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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5 сентября в 17.00 в парке Героев Гражданской войны в рамках проекта «Летний парк чтения» и литературно-краеведческого проекта «1000 книг - к 1000-летию Курска» пройдет тематическая программа «Город Курск на книжных страницах».

Очередной этап проекта «Летний парк чтения» посвящен прошлому и настоящему Курска, история которого нашла свое отражение на страницах книг. В парке пройдет презентация тематических книжно-иллюстративных экспозиций «Город Курск - соловьиного края столица», «Великие имена курского края», интерактивные литературно-краеведческие конкурсы и викторины.

Посетителям парка почитают отрывки из произведений о Курске. Состоятся встречи с курскими писателями и поэтами. На площадке будет работать открытый микрофон.

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