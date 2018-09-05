2018-09-05T09:27:37+03:00
Звезды

В Курске пройдет литературная акция

Акция посвящена 190-летию со дня рождения Льва Толстого
Яна ШЕЛЕСТ
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Стартует акция по адресу: ул. Льва Толстого, 16Стартует акция по адресу: ул. Льва Толстого, 16Фото: из архива «КП»
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6 сентября в 12.00 в рамках проекта «Прогулки по литературным улицам Курска» состоится литературная акция «Толстой на улице Толстого», посвященная 190-летию со дня рождения писателя.

Лев Николаевич Толстой неоднократно бывал в Курской губернии. Во многих произведениях писателя встречается курская тематика. Здесь писатель встречался со многими известными литераторами, в том числе Пименом Карповым, Митрофаном Алехиным.

Курянам и гостям города расскажут о биографии и творчестве Л.Н. Толстого, об истории улицы и её достопримечательностях, прочитают отрывки из произведений писателя. Самым эрудированным участникам акции подарят электронное информационно-библиографическое издание «Литературные улицы города Курска».

Стартует акция по адресу: ул. Льва Толстого, 16 (Единый миграционный центр).

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