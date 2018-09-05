В Курске пройдет литературная акция

СЕГОДНЯ 09:27 2018-09-05T09:27:37+03:00

Стартует акция по адресу: ул. Льва Толстого, 16 Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

6 сентября в 12.00 в рамках проекта «Прогулки по литературным улицам Курска» состоится литературная акция «Толстой на улице Толстого», посвященная 190-летию со дня рождения писателя.

Лев Николаевич Толстой неоднократно бывал в Курской губернии. Во многих произведениях писателя встречается курская тематика. Здесь писатель встречался со многими известными литераторами, в том числе Пименом Карповым, Митрофаном Алехиным.

Курянам и гостям города расскажут о биографии и творчестве Л.Н. Толстого, об истории улицы и её достопримечательностях, прочитают отрывки из произведений писателя. Самым эрудированным участникам акции подарят электронное информационно-библиографическое издание «Литературные улицы города Курска».

Стартует акция по адресу: ул. Льва Толстого, 16 (Единый миграционный центр).