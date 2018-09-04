Под Курском обнаружили мины времен войны
На боеприпасы наткнулись в Поныровском районе
Боеприпасы изъяли и вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
Сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны в поселке Поныри Поныровского района поступило в «Службу спасения» 4 сентября, передает ГУ МЧС по Курской области.
На место обнаружения прибыла группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли минометную мину калибром 50 мм и противопехотную мину «ПОМЗ». Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
30 августа в Поныровском районе поисковики отряда «Курган» обнаружили семь артиллерийских снарядов, 11 минометных мин и 19 ручных гранат.