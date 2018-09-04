Курян приглашают на знакомство с репертуаром филармонии

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-04T15:21:18+03:00

Зрители услышат произведения из репертуара нового сезона Фото: Из архива КП.

Изменить размер текста: A A

12 сентября в 18.30 они приглашают всех желающих в концертный зал

«Свиридовский» (улица Сонина, 4) на концерт знакомства с репертуаром

«Предисловие к сезону».

Это анонс грядущего 83-его концертного сезона, который по традиции откроется

1 октября, в Международный день музыки. В этом году зрителей ждет много

музыкальных сюрпризов и знакомство с известными исполнителями.

(6+)

Концертный зал «Свиридовский»

Ул. Сонина, 4

12 сентября в 18.30