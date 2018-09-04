Курян приглашают на знакомство с репертуаром филармонии
12 сентября состоится концерт «Предисловие к сезону»
Зрители услышат произведения из репертуара нового сезонаФото: Из архива КП.
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12 сентября в 18.30 они приглашают всех желающих в концертный зал
«Свиридовский» (улица Сонина, 4) на концерт знакомства с репертуаром
«Предисловие к сезону».
Это анонс грядущего 83-его концертного сезона, который по традиции откроется
1 октября, в Международный день музыки. В этом году зрителей ждет много
музыкальных сюрпризов и знакомство с известными исполнителями.
(6+)
Концертный зал «Свиридовский»
Ул. Сонина, 4
12 сентября в 18.30