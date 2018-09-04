2018-09-04T15:21:18+03:00
Звезды

Курян приглашают на знакомство с репертуаром филармонии

12 сентября состоится концерт «Предисловие к сезону»
Светлана ВОЛКОВА
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Зрители услышат произведения из репертуара нового сезонаЗрители услышат произведения из репертуара нового сезонаФото: Из архива КП.
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12 сентября в 18.30 они приглашают всех желающих в концертный зал

«Свиридовский» (улица Сонина, 4) на концерт знакомства с репертуаром

«Предисловие к сезону».

Это анонс грядущего 83-его концертного сезона, который по традиции откроется

1 октября, в Международный день музыки. В этом году зрителей ждет много

музыкальных сюрпризов и знакомство с известными исполнителями.

(6+)

Концертный зал «Свиридовский»

Ул. Сонина, 4

12 сентября в 18.30

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