2018-09-04T15:18:44+03:00
Происшествия

В Курске полицейские раскрыли серию краж из автомобилей

Вор искал незапертые машины на стоянках
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Подозрение пало на прежде судимогоПодозрение пало на прежде судимогоФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

За сутки в разные отделы полиции обратились несколько человек с заявлением о краже имущества из транспорта.

В результате следственно-оперативных действий установлено, что потерпевшие - поставщики крупных магазинов, подъезжали к супермаркетам для разгрузки товара и оставляли машины открытыми без присмотра. Вернувшись, они не обнаруживали оставленных в незапертых салонах гаджетов, сумок и автомагнитол.

Полицейские доказали причастность прежде судимого 33-летнего курянина к четырем кражам. Оставшись незамеченным после первого хищения, он продолжил совершать преступления, направившись в другой район города и ожидая на служебных стоянках очередного водителя, забывшего закрыто машину.

Оперативникам удалось изъять похищенное имущество. Вскоре оно будет возвращено владельцам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и дает признательные показания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24