В Курске полицейские раскрыли серию краж из автомобилей

СЕГОДНЯ 15:18 2018-09-04T15:18:44+03:00

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За сутки в разные отделы полиции обратились несколько человек с заявлением о краже имущества из транспорта.

В результате следственно-оперативных действий установлено, что потерпевшие - поставщики крупных магазинов, подъезжали к супермаркетам для разгрузки товара и оставляли машины открытыми без присмотра. Вернувшись, они не обнаруживали оставленных в незапертых салонах гаджетов, сумок и автомагнитол.

Полицейские доказали причастность прежде судимого 33-летнего курянина к четырем кражам. Оставшись незамеченным после первого хищения, он продолжил совершать преступления, направившись в другой район города и ожидая на служебных стоянках очередного водителя, забывшего закрыто машину.

Оперативникам удалось изъять похищенное имущество. Вскоре оно будет возвращено владельцам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и дает признательные показания.