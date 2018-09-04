В Курской области от клещей пострадали 1075 детей

СЕГОДНЯ 15:07 2018-09-04T15:07:23+03:00

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По состоянию на 3 сентября в медицинские организации Курской области по поводу присасывания клещей обратилось 3612 человек, в том числе 1075 детей, сообщает региональный Роспотребнадзор. Акарицидные обработки проведены на площади более 680 га. Осуществляется контроль их качества и эффективности.

В области продолжается мониторинг активности клещей с изучением их численности и инфицированности инфекционными болезнями. Клещи, обитающие в Курской области, переносят такие заболевания, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз и эрлихиоз. Вирус клещевого энцефалита на территории региона не циркулирует.

Клещи встречаются на всей территории региона. Наиболее часто они нападают на людей в лесных массивах, лесопарковых зонах и на дачных участках. Их запросто можно встретить в городских парках и зонах отдыха.

Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно раньше. Для этого лучше использовать специальные инструменты, которые можно купить в аптеке или в зоомагазине. Снятого клеща нужно поместить в герметичный флакон и привезти в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, 3. В выходные дни прием клещей для исследования проводится с 9.00 до 17.00.