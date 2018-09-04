В Курске ищут пострадавших от недобросовестного турагентства

СЕГОДНЯ 14:07 2018-09-04T14:07:26+03:00

Женщина присваивала разные суммы - от 50 до 140 тысяч рублей Фото: Из архива КП.

Хозяйка фирмы брала деньги за путевки и тратила их по своему усмотрению, считает полиция

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Полиция устанавливает пострадавших от действий недобросовестного туристического агентства. В производстве Следственного управления УМВД России по Курску находятся уголовные дела по фактам мошеннических действий, совершенных руководителем туристического агентства «ВЕЛЕСТУР», сообщили в УМВД.

Летом 2018 года женщина уже осуждена за 12 аналогичных преступлений и приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

На сегодняшний день выявляются дополнительные пострадавшие.

Обвиняемая получала оплату за туристическую поездку, однако никакого оформления не проводила, тратив крупные суммы по своему усмотрению. Когда потерпевшие к указанной дате не получали документы для выезда, она прерывала с ними связь или убеждала, что туроператор больше не имеет возможности выполнять свои условия. В каждом случае суммы за туры составляли от 50 до 140 тысяч рублей.

Все, кто пострадал от действий туристического агентства ВЕЛЕСТУР могут обращаться по телефону 36-66-62, номеру 8-908-121-24-42 или в любой территориальный отдел полиции.