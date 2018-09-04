Курскую чиновницу обвиняют в "откатах" с опекунов

СЕГОДНЯ 13:13 2018-09-04T13:13:50+03:00

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В суд передано дело против бывшего специалиста отдела опеки и попечительства администрации Беловского района. Женщину обвиняют по ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия (бездействия), совершенные с вымогательством взятки).

По данным следствия, чиновница контролировала опекунов в Беловском районе. Таким образом она узнала, что на банковском счете находящегося под опекой недееспособного мужчины, лежит более 1,3 миллиона рублей. Угрожая, что лишенит опекунства, она требовала от опекуна передавать ей эти деньги инвалида. Опекунше пришлось снимать со счета подопечного деньги и передавать их в качестве взяток чиновнице. С 23 августа 2011 по 13 сентября 2013 года чиновница девять раз получала "откаты" - всего больше 380 тысяч рублей. Деньгами она распоряжалась по собственному усмотрению. Таким же способом в августе 2015 года она получила взятку в сто тысяч рублей от еще одной женщины-опекуна, угрожая в случае отказа направить ее недееспособного супруга в психиатрическую больницу.

Помимо этого, чиновница от опеки, зная о возможности установления опеки над недееспособным жителем одного из сел Беловского района, угрозами заставила женщину установить над ним опеку и передавать ей каждый месяц деньги, снятые с банковского счета своего подопечного. Всего с ноября 2013 по октябрь 2017 года чиновница таким мошенническим путем незаконно получила более 650 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемая в декабре 2017 года обмана и злоупотреблением доверием похитила у еще одной женщины 85 тысяч рублей, уговорив ее взять на свое имя кредит в банке, пообещав оплачивать его сама, рассказали в СК.

Теперь суд рассмотрит это дело.