2018-09-04T12:42:20+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор курскому студенту, убившему сокурсника

Трагедия произошла в общежитии музыкального колледжа слепых
Ольга ДАНИЛОВА
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Студенту-инвалиду теперь придется отбывать срокСтуденту-инвалиду теперь придется отбывать срокФото: Из архива КП.
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Суд вынес приговор 22-летнему жителю Курска. Его признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

С 2014 года парень жил в одной комнате общежития «Курского музыкального колледжа-интерната слепых» с 23-летним однокурсником. Оба они - инвалиды первой группы по зрению. Со временем между ними возникли натянутые отношения, нередко происходили ссоры из-за мелочей.

22-лений студент даже несколько раз угрожал однокурснику убийством. А днем 11 марта он привел свои угрозы в исполнение. В этот день студенты в комнате общежития в очередной раз возникла стали ругаться. Во время словесной ссоры студент схватил кухонный нож и трижды ударил им в грудь и в живот оппоненту. После этого он бросил нож и выбежал из комнаты. Раненому парню вызвали «Скорую помощь», однако приехавшие медики лишь констатировали его смерть.

Суд дал студенту семь лет исправительной колонии строгого режима.

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