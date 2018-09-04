Сбербанк запустил мобильный банк для детей и родителей

СЕГОДНЯ 12:25 2018-09-04T12:25:40+03:00

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С помощью мобильного приложения СберKids родители получат возможность оформить виртуальную предоплаченную карту для своего ребенка, моментально перевести деньги на карманные расходы, посмотреть, на что ребенок тратит деньги и установить ему лимиты на покупки, а также узнать, что он хочет в подарок.

Дети - главные пользователи нового мобильного приложения банка – смогут расплачиваться телефоном в магазинах, получать деньги от родителей, копить деньги на свою мечту, копить и расплачиваться за покупки бонусами СПАСИБО.

- Мобильное приложение СберKids — это важный шаг в создании экосистемы банковских продуктов для детей, - рассказала директор дивизиона «Особенные решения» ПАО Сбербанк Александра Алтухова. - Оно упростит управление ежедневными тратами ребенка. Кроме того, СберKids выполняет важную просветительскую функцию — учит детей основам финансовой грамотности.

Для того чтобы начать пользоваться СберKids, надо сделать всего три шага: скачать приложение на телефон себе и ребенку, пройти регистрацию (необходимо свидетельство о рождении ребенка) и моментально выпустить карту.

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