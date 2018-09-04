В Курске на улице Володарского заменят теплосеть

СЕГОДНЯ 11:02 2018-09-04T11:03:19+03:00

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5 сентября ПАО «Квадра» - «Курская генерация» приступает к капитальному ремонту магистральной тепловой сети по улице Володарского. Рабочие заменят 624 метров труб. Стоимость работ превышает 46,5 млн рублей. Ремонт планируется завершить до 30 сентября.

— Вместо обычных стальных труб будут укладываться износостойкие в пенополиуретановой изоляции, минимальный срок службы которых составляет 40 лет, - сообщил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин.

Теплоэнергетики также заменят запорную арматуру, неподвижные опоры теплосети, устройства, компенсирующие расширение трубы при нагревании водой.

На время работ будет закрыт проезд транспорта на участке ул. Володарского от ул. Можаевская до ул. К. Зеленко. Также до 30 сентября будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам: ул. Володарского, 28, 36, 38, 38а, 40, 40а, 44, 44а, 45, 45а, 47, 47а, 51, 55, 57, 59; ул. Можаевская, 12, 16а; ул. М. Горького, 31/8, 37, 37а, 51; ул. К. Зеленко, 5, 7, 9.

Справки по телефону: 39-48-68.