В Курской области ликвидируют аварию на газопроводе
Как сообщалось ранее, 4 сентября рано утром на газораспределительной станции, расположенной в деревне Пасерково Железногорского района, произошел разрыв трубы подземного газопровода диаметром 500 мм. Взрыва и возгорания не последовало. При ЧП никто не пострадал.
Для разведки обстановки и координации действий на место выехали оперативные группы спасателей Железногорского района, комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации района, аварийные бригады.
От газа отключили некоторые промышленные предприятия города Железногорска. Газоснабжение населения осуществляется за счет остаточного давления газа в газопроводе. Сейчас на газопроводе ведутся аварийно-восстановительные работы. В них принимают участие 69 человек и 29 единиц техники.
Проводится оповещение населения. Работы планируется завершить сегодня к девяти часам вечера.