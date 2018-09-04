2018-09-04T10:52:21+03:00
Происшествия

В Курской области ликвидируют аварию на газопроводе

Задействованы 69 человек и 29 единиц техники
Яна ШЕЛЕСТ
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Работы планируется завершить сегодня к девяти часам вечераРаботы планируется завершить сегодня к девяти часам вечераФото: из архива "КП"
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Как сообщалось ранее, 4 сентября рано утром на газораспределительной станции, расположенной в деревне Пасерково Железногорского района, произошел разрыв трубы подземного газопровода диаметром 500 мм. Взрыва и возгорания не последовало. При ЧП никто не пострадал.

Для разведки обстановки и координации действий на место выехали оперативные группы спасателей Железногорского района, комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации района, аварийные бригады.

От газа отключили некоторые промышленные предприятия города Железногорска. Газоснабжение населения осуществляется за счет остаточного давления газа в газопроводе. Сейчас на газопроводе ведутся аварийно-восстановительные работы. В них принимают участие 69 человек и 29 единиц техники.

Проводится оповещение населения. Работы планируется завершить сегодня к девяти часам вечера.

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