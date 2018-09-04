Под Курском сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 08:21 2018-09-04T08:21:26+03:00

В доме обрушилась кровля Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Жилой дом в селе Беседино Курского района загорелся 3 сентября примерно в 13:45. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 32 Курского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических и газовых сетей.

Возгорание локализовали в 13:52, полностью ликвидировали в 13:56. В результате пожара в жилом щитовом, обложенном кирпичом одноэтажном доме сгорела кровля, пристройка, обрушилось потолочное перекрытие. Никто не пострадал.

Пожар тушили 17 человек, было задействовано шесть единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются