В Курске пройдут «Бугровские чтения»

СЕГОДНЯ 18:06 2018-09-03T18:06:31+03:00

Юрий Бугров более 50 лет посвятил изучению историко-культурных традиций соловьиного края Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Они состоятся в библиотеке имени Ф.А. Семенова 4 сентября

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4 сентября в 14.00 в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова пройдут II ежегодные городские «Бугровские чтения» в память о курском краеведе, историке, писателе Юрии Бугрове.

На мероприятии выступят курские краеведы, историки, писатели и исследователи творчества Ю.А. Бугрова. Прозвучат отрывки из произведений Юрия Александровича. Состоится презентация библиографического указателя «Коллекция книг из личной библиотеки Ю.А. Бугрова: краеведа, историка, писателя». В библиотеке будет развернута книжно-иллюстративная экспозиция «Ю.А. Бугров: жизнь - постоянный поиск».

Юрий Александрович Бугров более 50 лет жизни посвятил изучению историко-культурных традиций соловьиного края. Краевед написал более 20 книг по всем аспектам историко-культурного наследия курян. Издания посвящены истории курского театра, эстрады, искусства, деятельности курских писателей, художников и музыкантов.