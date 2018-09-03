В Курске закрывается движение транспорта

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-03T17:12:13+03:00

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В связи с выполнением работ по ремонту участков подземного газопровода закрывается движение автотранспорта на нескольких улицах в Железнодорожном округе Курска:

– 4 сентября с 9.00 до 20.00 по улице Ильича (в районе дома № 153);

– 5 сентября с 9.00 до 20.00 по улице Бочаровской (в районе дома № 36);

– 6 сентября с 9.00 до 20.00 по улице Восточной (в районе дома № 3);

– 7 сентября с 9.00 до 20.00 по улице Чапаева (в районе домов № 12-а и № 69);

– 10 сентября с 9.00 до 20.00 по улице 3-я Стрелецкая (на участке от дома № 12 до дома № 18).

Постановление подписано в Администрации города Курска.