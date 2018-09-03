В Курской области продлили купальный сезон

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-03T16:45:47+03:00

Контроль за обстановкой на водных объектах будет продолжен Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Изменить размер текста: A A

В Курской области на протяжении длительного времени стоит жаркая и сухая погода. Сейчас температура воздуха значительно превышает климатическую норму. Куряне массово посещают водные объекты, в связи с чем купальный сезон продлевается до 15 сентября.

Контроль за обстановкой на водных объектах будет продолжен. Как и раньше, оперативные группы будут проводить рейды по недопущению распития гражданами спиртных напитков на пляжах.

По прогнозам синоптиков, температурный фон с превышением климатической нормы на 6 градусов сохранится всю первую декаду сентября.