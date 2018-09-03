2018-09-03T16:45:47+03:00
Общество

В Курской области продлили купальный сезон

В связи с теплой погодой куряне массово посещают пляжи
Яна ШЕЛЕСТ
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Контроль за обстановкой на водных объектах будет продолженКонтроль за обстановкой на водных объектах будет продолженФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области на протяжении длительного времени стоит жаркая и сухая погода. Сейчас температура воздуха значительно превышает климатическую норму. Куряне массово посещают водные объекты, в связи с чем купальный сезон продлевается до 15 сентября.

Контроль за обстановкой на водных объектах будет продолжен. Как и раньше, оперативные группы будут проводить рейды по недопущению распития гражданами спиртных напитков на пляжах.

По прогнозам синоптиков, температурный фон с превышением климатической нормы на 6 градусов сохранится всю первую декаду сентября.

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