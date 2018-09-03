В Курске заезжие "гастролеры" воровали из гаражей

СЕГОДНЯ 16:27 2018-09-03T16:27:16+03:00

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В Курчатове полицейские задержали подозреваемых в серии краж из гаражей. В дежурную часть поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные украли из его гаража инструменты более чем на 14 тысяч рублей. Полицейским удалось собрать доказательства на месте происшествия и определить, что воры забрались в гараж, подобрав ключ. После опроса местных жителей выяснилось, что от подобного преступления пострадали еще трое.

Оперативники выяснили, что к кражам причастна семейная пара, приехавшая из Волгограда. Их задержали с поличым сотрудники патрульно-постовой службы при попытке очередной кражи. По словам злоумышленников, город, куда отправится на промысел, они выбирали случайно, путешествуя по стране. Украденные инструменты продавали случайным людям по заниженной цене.

Воры надеялись, что гаражи хозяева посещают редко, поэтому кражи заметят позже того, как они успеют покинуть город. Полицейские устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям в других районах Курской области, а также соседних регионах. По фактам установленных краж возбуждены уголовные дела. Следствием определяется общая сумма причиненного ущерба.