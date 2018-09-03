Под Курском поймали пенсионера на мопеде с поддельными правами

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-03T15:41:22+03:00

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В Глушковском районе полицейские поймали водителя, использовавшего поддельное водительское удостоверение. Наряд ДПС остановил 69-летнего мужчину, управлявшего мопедом, для проверки документов. При первом взгляде на предоставленное водительское удостоверение полицейские заметили признаки подделки, а при дальнейшем просмотре по базе данных, выяснилось, что документа с подобным серийным номером не существует.

Уже в отделе полиции мужчина пояснил, что ранее у него не было необходимости водить транспорт. Но недавно он купил мопед, а учиться и получать водительские права официально не захотел, посчитав, что на это уйдет много времени. Тогда мужчина обратился к знакомому, который за вознаграждение изготовил поддельное удостоверение.

По этому факту проводится проверка. Полиция пытается устанавить, кто изготовил подделку.