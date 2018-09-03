Курян приглашают принять участие в конкурсе "Мой папа - лучший друг"

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-03T15:15:05+03:00

К участию в конкурсе приглашают всех курян Фото: Из архива КП.

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12 сентября в Курской области отметят День отца, официально утвержденный в 2015 году. В преддверии этого праздника с 1 по 7 сентября в Курске пройдет фотоконкурс «Мой папа –лучший!».

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в Курске. Принимаются фотографии любого жанра в номинациях: «Мы с папой выбираем ЗОЖ» и «Профессия моего папы».

Конкурсные работы нужно присылать на электронную почту МБУ «ГМЦ «Гелиос» gelios_kursk@mail.ru, с пометкой «Участник фотоконкурса». Присланные работы будут размещены на официальной странице управления молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска https://vk.com/molodezhkurska).

Награждение победителей и презентация работ победителей конкурса пройдет в сентябре 2018 года.

Подробная информация может быть предоставлена по телефонам оргкомитета 74-05-62, 74-05-63.