Объявлен конкурс на создание памятника Дейнеке в Курске
Губернатор Курской области подписал постановление «О праздновании 120-летия со дня рождения выдающегося советского живописца, монументалиста и графика, народного художника СССР, лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда, уроженца Курска Александра Дейнеки». Комитет по культуре Курской области объявляет творческий конкурс на создание скульптурной композиции – памятника Дейнеке, который будет установлен в Курске.
Подробную информацию и положение о проведении творческого конкурса можно получить у секретаря конкурса Потанина Александра Юрьевича (тел.: 703-282) с 10 до 17 часов, по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11.
К слову, в Курске уже стоит бюст всемирно известному живописцу и графику. Он установлен на пересечении улиц Сумской и Дейнеки в областном центре.