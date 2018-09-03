Объявлен конкурс на создание памятника Дейнеке в Курске

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-03T12:50:35+03:00

В Курске появится еше один памятник Дейнеки Фото: Из архива КП.

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Губернатор Курской области подписал постановление «О праздновании 120-летия со дня рождения выдающегося советского живописца, монументалиста и графика, народного художника СССР, лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда, уроженца Курска Александра Дейнеки». Комитет по культуре Курской области объявляет творческий конкурс на создание скульптурной композиции – памятника Дейнеке, который будет установлен в Курске.

Подробную информацию и положение о проведении творческого конкурса можно получить у секретаря конкурса Потанина Александра Юрьевича (тел.: 703-282) с 10 до 17 часов, по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11.

К слову, в Курске уже стоит бюст всемирно известному живописцу и графику. Он установлен на пересечении улиц Сумской и Дейнеки в областном центре.