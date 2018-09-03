2018-09-03T12:34:22+03:00
Общество

Руководство курского СК проведет прием граждан

Записаться можно по телефону
Светлана ВОЛКОВА
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На прием можно прийти с жалобой на действие или бездействие правоохранительных органовНа прием можно прийти с жалобой на действие или бездействие правоохранительных органовФото: Из архива КП.
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4 сентября с трех часов дня первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Курской области полковник юстиции Кизимов Альберт Андреевич проведет прием курян в Золотухинском межрайонном следственном отделе по адресу: поселок Золотухино, улица Кирова, дом 21.

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (471-51) 2-10-83.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

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