День знаний прошел в Курской области без происшествий

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-03T09:32:00+03:00

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1 сентября во многих школах Курской области прозвучал первый звонок. В этот день свыше 6000 сотрудников МЧС, полиции, росгвардии, добровольцев обеспечивали безопасность проведения торжественных линеек. Благодаря предпринятым мерам, праздник прошел без происшествий.

Также в первый день осени стартовал месячник пожарной безопасности в общеобразовательных школах, в рамках которого будут проведены тренировки по эвакуации, дни открытых дверей в пожарных частях, занятия по пожарной безопасности в рамках уроков ОБЖ и многие мероприятия. 3 сентября пройдут открытые уроки во всех школах.

В новом учебном 2018-2019 году за парты сядет более 114 тысяч юных курян, из них около 13 тысяч – первоклассники.