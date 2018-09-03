В Курске отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом

СЕГОДНЯ 09:27 2018-09-03T09:27:31+03:00

В областном центре пройдут меропряития ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

3 сентября в 10.00 пройдет памятная лития «Вы всегда в нашей памяти» на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» с возложением цветов к могилам воинов, погибших в локальных конфликтах;

3 сентября в 14.00. - миротворческая акция «Дорога к миру без терроризма» (лицей № 21, г Курск, ул. Заводская, 81), в рамках которой пройдет совместное заседание членов рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений в Курской области и Общественной палаты Курской области, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

3 сентября в 14.00. Областной дворец молодежи. Квест «Молодежь против террора».

С 31 августа по 10 сентября. Дома культуры, центры досуга, центры народного творчества муниципальных районов и городских округов. Мемориальные акции: митинги, конкурсы, уроки мужества и др.

1 и 3 сентября. Читальный зал Курской областной специализированной библиотеки для слепых им. В.С. Алехина. Выставка-предупреждение «Эхо трагедии Беслана».

1 – 5 сентября. Муниципальные кинозрелищные учреждения области. Демонстрация цикла документальных фильмов «Россия без террора».

1– 25 сентября. Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева. Книжная выставка «Война без правил».

2 – 10 сентября. Курская областная библиотека для детей и юношества. Книжно-иллюстрированные выставки «Терроризм – путина зла» и «Россия против террора!».