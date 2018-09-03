2018-09-03T08:23:58+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулся «Опель»

ДТП произошло в Мантуровском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В ДТП есть пострадавшиеВ ДТП есть пострадавшиеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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2 сентября примерно в 12.50 в селе Меловой Колодезь Мантуровского района перевернулся автомобиль «Опель Вектра», сообщает ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели отдельного поста села Ястребовка Мантуровского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

В результате ДТП есть пострадавшие. В устранении последствий ДТП принимали участие 7 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники.

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