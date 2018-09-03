Под Курском перевернулся «Опель»
ДТП произошло в Мантуровском районе
В ДТП есть пострадавшиеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
2 сентября примерно в 12.50 в селе Меловой Колодезь Мантуровского района перевернулся автомобиль «Опель Вектра», сообщает ГУ МЧС по Курской области.
На место происшествия были направлены пожарные-спасатели отдельного поста села Ястребовка Мантуровского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.
В результате ДТП есть пострадавшие. В устранении последствий ДТП принимали участие 7 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека, 1 единица техники.