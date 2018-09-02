Ночью в Курске вновь сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 08:43 2018-09-02T08:43:18+03:00

На этот раз пожарные тушили «Ауди-80»

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ЧП случилось в ночь на 2 сентября на проспекте Дериглазова. В 03:53 поступило сообщение о том, что горит автомобиль. Через семь минут «Ауди-80» удалось потушить. Но к этому моменту машина уже значительно повредилась.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек на площади 2 кв. метра, испортилось лакокрасочное покрытие с правой стороны на площади 2,5 кв. метра. Ущерб и причину пожара устанавливают специалисты.

Аналогичная ситуация произошла прошлой ночью. На Майском бульваре сгорел «БМВ». От машины также ничего не осталось: сгорел мотор, салон и все покрытие.