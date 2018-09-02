2018-09-02T08:28:06+03:00
Происшествия

В Курской области перевернулся «Камаз»

Есть пострадавший
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.
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Авария с участием грузовика произошла в деревне Авдеево Октябрьского района. Сообщение об инциденте поступило спасателям 1 сентября в 16:51. Как выяснилось на месте, «Камаз» слетел в кювет и перевернулся на бок. По данным ГУ МЧС по Курской области, есть пострадавший.

Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Уточняется состояние пострадавшего. Всего к ликвидации аварии привлекалось семь человек и три единицы техники.

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