В Курской области перевернулся «Камаз»

СЕГОДНЯ 08:26 2018-09-02T08:28:06+03:00

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Авария с участием грузовика произошла в деревне Авдеево Октябрьского района. Сообщение об инциденте поступило спасателям 1 сентября в 16:51. Как выяснилось на месте, «Камаз» слетел в кювет и перевернулся на бок. По данным ГУ МЧС по Курской области, есть пострадавший.

Сейчас в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Уточняется состояние пострадавшего. Всего к ликвидации аварии привлекалось семь человек и три единицы техники.