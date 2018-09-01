Под Курском сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-01T13:23:36+03:00

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Сообщение о возгорании жилого дома на хуторе Гребенное Мантуровского района поступило в "Службу спасения" 1 сентября в 06:32, передает ГУ МЧС по Курской области. На место происшествия выехали огнеборцы ПСЧ № 14 Мантуровского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание ликвидировали в 06:53. В результате пожара в жилом деревянном доме размером 6х8 метров и в деревянной времянке размером 4х6 метров сгорели и обрушились кровли на всей площади.

К ликвидации пожара привлекались 13 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.