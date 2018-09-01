В Курске на Майском бульваре загорелся автомобиль
Пожар произошел утром
Ущерб и причина пожара устанавливаютсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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1 сентября около пяти часов утра на Майском бульваре в Курске загорелся автомобиль BMW, сообщает ГУ МЧС по Курской области. На место происшествия приехали пожарные-спасатели ПСЧ № 3 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание локализовано в 04:59, ликвидировали в 05:05. Пострадавших нет. В результате пожара в иномарке огонь повредил лакокрасочное покрытие, моторный отсек и салон.
В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.