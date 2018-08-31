Курские подростки угнали три ВАЗа

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-31T17:00:11+03:00

И два не смогли

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Солнцевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело в отношении троих подростков. Парни подозреваются в покушении на угон и в угоне автомобилей.

10 июня 2018 года ночью 16-ти и 14-летний подростки в селе Сейм Мантуровского района залезли в незапертый автомобиль ВАЗ-2109, завели его, покатались по селу, машину бросили и скрылись.

Ночью 13 июня 2018 года они же в компании с еще одним 15-летним другом угнали ВАЗ-21099. На машине парни поехали в Солнцевский район. В селе Орлянка они решили сменить автомобиль и попытались угнать ВАЗ-21074. При снятии кожуха с замка зажигания руль автомобиля заблокировался. Злоумышленники скрылись.

В том же селе они увидели ВАЗ-2114 и попытались его угнать, однако и в этот раз заблокировался руль. Парни увидели стоящий возле соседнего дома открытый ВАЗ-21099. Залезли в него, завели и поехали по трассе в сторону Мантуровского района. Бросив автомобиль недалеко от места жительства, подозреваемые разошлись по домам.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступлений. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Курской области.