В Курске задержали женщину с колбасой
Украинский деликатес продавали на Сеймском рынке
Колбасу изъяли
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30 августа сотрудники регионального Россельхознадзора проводили проверку на Сеймском рынке города Курска. И обнаружили женщину, которая продавала колбасу украинского производства. Ветеринарные документы курянка не предоставила.
В соответствии с действующим законодательством запрещенную к ввозу в РФ продукцию изъяли и поместили на ответственное хранение до принятия решения об утилизации. От колбасных изделий отобрали пробы для исключения африканской чумы свиней.
В отношении продавщицы составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.10.8 КоАП РФ.