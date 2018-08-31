2018-08-31T15:43:04+03:00
Общество

В Курске задержали женщину с колбасой

Украинский деликатес продавали на Сеймском рынке
Яна ШЕЛЕСТ
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Колбасу изъялиКолбасу изъяли
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30 августа сотрудники регионального Россельхознадзора проводили проверку на Сеймском рынке города Курска. И обнаружили женщину, которая продавала колбасу украинского производства. Ветеринарные документы курянка не предоставила.

В соответствии с действующим законодательством запрещенную к ввозу в РФ продукцию изъяли и поместили на ответственное хранение до принятия решения об утилизации. От колбасных изделий отобрали пробы для исключения африканской чумы свиней.

В отношении продавщицы составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.10.8 КоАП РФ.

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