В Курске рабочего засыпало грунтом

СЕГОДНЯ 15:24 2018-08-31T15:26:54+03:00

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Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

26 июня 2018 года утром на улице Объездной города Курска велись работы по реконструкции водопровода. Внезапно траншея обрушилась, 45-летнего рабочего засыпало грунтом. Мужчина получил серьезные травмы. Пострадавшего на "скорой" доставили в больницу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и виновные должностные лица. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Курской области.