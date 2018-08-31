В год в Курской области выявляют до 700 случаев педикулеза

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-31T15:00:55+03:00

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Современный человек, у которого есть все условия для комфортного проживания и который располагает массой средств для соблюдения личной гигиены, казалось бы, не должен сталкиваться с таким явлением как педикулез. Но, как ни странно, и в наше время педикулез нередко выявляется, чаще у детей и подростков, вне зависимости от их социального положения в обществе.

- Заразиться вшами можно только при тесном контакте с человеком, больным педикулезом, - предупреждают сотрудники Роспотребнадзора. - Чаще всего это происходит в местах массового скопления людей, а также при использовании общих расчесок, головных уборов, одежды, постельных принадлежностей.

В Курской области статистика регистрируемого педикулеза снижается, тем не менее специалисты диагностируют до 700 случаев заражения ежегодно.

Регистрация педикулеза в школах и детсадах вызвана тем, что на каникулах дети, отправляясь в различные поездки и не соблюдая меры профилактики педикулеза, заражаются вшами. И если родители вовремя не обнаружили и не провели обработку своего ребенка, нередко ребенок приносит педикулез в школу или детсад.

Кстати, ответственность за организацию и проведение противопедикулезных мероприятий в организованных коллективах несет администрация учреждения. В организованный детский коллектив запрещается принимать детей, больных педикулезом. Допуск детей в детское дошкольное учреждение или школу по закону разрешен только после полного излечения от паразитов.

Родители обязаны своими силами провести обработку ребенка одним из противопедикулезных средств, которое можно приобрести в аптеке. Прочитав внимательно инструкцию, родители должны санировать ребенка, затем показать ребенка врачу, который выдаст справку о возможности посещения детского учреждения.