Доходы курян выросли на 4%

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-31T13:45:56+03:00

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Номинальные денежные доходы курян за январь-июнь 2018 года составили более 171,3 миллиарда рублей. По данным Курскстата это на 4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ежемесячный среднедушевой денежный доход за это время составил 25,6 тысяч рублей и вырос на 4.7%.

Денежные расходы курян в первом полугодии составили 158 миллиардов рублей. Большая часть этих средств - почти 131 миллиард рублей - потрачена на покупку товаров и оплату услуг. Среднедушевые денежные расходы за это время увеличились на 4.9% и составили 23,6 тысяч рублей в месяц.

В структуре денежных расходов населения области традиционно большая часть - 76.5% -приходится на приобретение товаров и оплату услуг. Из них на покупку товаров уходит 59.9%, оплату услуг – 15.7%. На накопительные статьи расходов, такие как сбережения, покупка иностранной валюты и недвижимости, куряне тратят 4,2% своих доходов. Прирост денег на руках у населения в январе-июне 2018 года составил 13,3 миллиарда рублей.