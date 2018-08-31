2018-08-31T13:04:15+03:00
Звезды

В Курске установят памятник Александру Дейнеке

Также будет издан каталог произведений художника
Светлана ВОЛКОВА
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Дейнека А. А., «Трудное решение»Дейнека А. А., «Трудное решение»Фото: из открытых источников
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В 2019 году Курская область будет праздновать 120-летие со дня рождения всемирно известного художника курянина Александра Дейнеки.

В плане мероприятий, посвященных этой дате, - создание скульптурной композиции - памятника Александру Дейнеке, и документального фильма, издание общедоступного каталога произведений художника из собрания Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки, организация фестиваля изобразительных искусств и многое другое.

Торжественный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося советского живописца, монументалиста и графика, народного художника СССР, лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда, уроженца города Курска Александра Дейнеки пройдет в мае 2019 года.

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