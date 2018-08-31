В Курске установят памятник Александру Дейнеке
В 2019 году Курская область будет праздновать 120-летие со дня рождения всемирно известного художника курянина Александра Дейнеки.
В плане мероприятий, посвященных этой дате, - создание скульптурной композиции - памятника Александру Дейнеке, и документального фильма, издание общедоступного каталога произведений художника из собрания Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки, организация фестиваля изобразительных искусств и многое другое.
Торжественный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения выдающегося советского живописца, монументалиста и графика, народного художника СССР, лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда, уроженца города Курска Александра Дейнеки пройдет в мае 2019 года.